Hockey : Dämpfer für das Frauen-Team des Mettmanner THC

Schwarz-Weiß Neuss – Mettanner THC (Frauen) 13:1 (7:0). Dass der Tabellenzweite Mettmann beim Spitzenreiter und klaren Aufstiegsfavoriten in der Hockey-Verbandsliga verliert, ist nichts Außergewöhnliches.

Dass es aber eine so böse Klatsche gibt, hätte wohl keiner im MTHC-Lager erwartet, zumal das Frauen-Team im Hinspiel noch ein Unentschieden erreichte. „Das war für uns eine regelrechte Lehrstunde. Die Neusserinnen haben mit tollem Tempospiel überzeugt und auf dem Hallenparkett regelrecht gezaubert“, berichtet Kokan Stojanovic. Für die Mettmannerinnen gelte es jetzt, die klare Niederlage schnell abzuschütteln und in den nächsten Spielen die Punkte zu holen, um den zweiten Platz zu sichern, so der Teammanager.