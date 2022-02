Handball : Unitas Haan feiert Heimsieg über den LTV Wuppertal

Die Haaner Handballer haben nach der langen Corona-Zwangspause die erwarteten Probleme, ins Spiel zu finden. Letztlich aber macht die Mannschaft von Ronny Lasch die Defizite mit Kampfgeist und Einsatzwillen wett.

Nach 32 Sekunden brachte Pascal Schusdzarra die Hausherren mit 1:0 in Front, Marcel Billen erhöhte per Siebenmeter auf 2:0 (4.). Die Führung währte jedoch nicht lange, denn die Wuppertaler traten hochmotiviert in der Halle an der Adlerstraße an und übernahmen mit vier Toren in Folge das Kommando (8.). Die Überzahl nach Zeitstrafe für Kevin Thomé wussten sie aber nicht wirklich zu nutzen. Im Gegenteil: Die Haaner arbeiteten sich wieder heran und letztlich markierte Torhüter Christopher Seher mit einem langen Wurf in den leeren Kasten den Ausgleich zum 5:5. Immer wieder agierten die Wuppertaler im weiteren Verlauf der Partie mit sieben Feldspielern, nahmen dafür ihren Keeper vom Parkett. „Jens Buss hat seine Mannschaft gut vorbereitet und hatte Ideen, aber wir haben Lösungen gefunden“, kommentierte Lasch die Taktik seines Kollegen, der unter anderem auf eine offensive 3:2:1-Abwehr setzte.