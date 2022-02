Fußball : Sturm kippt den Oberliga-Start des VfB 03 Hilden

Manuel Schulz fällt beim VfB 03 erneut verletzt aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Das Sportbüro der Stadt sperrt wegen der Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen die Außensportanlagen bis Freitag einschließlich.

Es war alles angerichtet für das erste Oberliga-Duell im neuen Jahr. Mit der Partie gegen den TVD Velbert wollten die Fußballer des VfB 03 am Freitagabend den Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt einleiten. Gerade einmal vier Punkte fehlen dem aktuellen Tabellendritten, um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde klar zu machen und auch rein rechnerisch den letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. Doch beide Mannschaften hatten nicht mit Sturm Zeynep gerechnet, der am Freitag auf den Orkan Ylenia folgt. Angesichts der Warnungen vor heftigen Unwettern zog das Sportbüro der Stadt Hilden konsequent die Reißleine und sperrte bereits am Mittwoch alle Außensportanlagen in Hilden bis Freitag einschließlich für Training und eben auch Spiel.

Hinter den Kulissen glühten die Drähte, denn die Verantwortlichen beider Klubs wollten für die Begegnung so schnell wie möglich einen neuen Termin finden. Der steht inzwischen fest. Bereits am Dienstag (19.30 Uhr, Hoffeldstraße) wollen die beiden Kontrahenten den nächsten Versuch starten – falls nicht neues Ungemach droht. Zumindest die Wettervohersage verspricht aber gute Bedingungen.

Bleibt abzuwarten, welche Elf Tim Schneider am Dienstag ins Rennen schicken kann. Die Rückkehr von Manuel Schulz ins Meisterschaftsgeschehen verschiebt sich auf jeden Fall. Der Innenverteidiger musste im Testspiel gegen den VfL Alfter mit einer Sprunggelenkverletzung vom Feld, nach erster ärztlicher Diagnose zog sich der 31-Jährige einen knöchernen Bandausriss zu. Eine Operation scheint nicht notwendig, aber auch so wirft die Verletzung die Abwehrkraft erneut einige Wochen zurück. Wer von den anderen Rekonvaleszenten am Dienstag wieder einsatzfähig ist, entscheidet sich wohl erst kurzfristig.

Für die Hildener Fans lohnt ein Besuch des Heimspiels allemal, kommt es doch zum Wiedersehen mit etlichen ehemaligen Protagonisten des VfB 03. Allen voran Chefcoach Marcel Bastians, der seit November in Diensten des TVD steht, und der Sportliche Leiter Michael Kirschner, der im Klub bereits seit 2018 die Fäden zieht. Beide verlängerten ihren Vertrag erst vor kurzem um ein Jahr. In der neuen Saison will der TVD laut Vorstand „den neu eingeschlagenen Weg, mit jungen, ehrgeizigen und talentierten Spielern zu arbeiten,“ fortsetzen. Unterstützung soll von erfahrenen Fußballern kommen, damit der Klub „in der Oberliga eine gute Rolle“ spielt.