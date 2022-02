Handball : Mettmann-Sport greift wieder an

Vor der Heimpartie gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade hat Trainer Andre Loschinski allerdings personelle Probleme: Einige Spieler fallen verletzungsbedingt aus, andere kehren nach einer Corona-Pause in den Oberliga-Kader zurück.

Mettmann-Sport – HSG Hiesfeld/Aldenrade. Sechs Heimspiele in Folge haben die Handballer von ME‑Sport aufgrund von Verschiebungen aus der Hinrunde. Diese wollte und will die Mannschaft nutzen, um mit tollen kämpferischen Leistungen das Publikum zurück in die Sporthalle Herrenhaus zu locken. Beim Kantersieg gegen den TV Angermund und der denkbar knappen Niederlage gegen Ligaprimus Borussia Mönchengladbach überzeugten die Mettmanner mit starken Leistungen. Die Partie gegen die Zweitvertretung des Bergischen HC musste abgesagt werden, so dass das Team um Torjäger Christopher Königs nun am Samstag (17.30 Uhr, Herrenhaus) gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade die nächste Möglichkeit hat, die eigenen Fans mit einem weiteren Heimsieg zu erfreuen.