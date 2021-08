Fußball : Ali Al Makhloufi trifft jetzt wieder für den MSV Hilden

KREIS METTMANN SV Hilden-Ost zeigt in den Tests zwei Gesichter. Lokalrivale MSV siegt klar. SSV Erkrath rettet den Erfolg noch. Rhenania gewinnt trotz vieler Ausfälle.

Viele Worte wollte Bartek Pawliczek über die glatte 0:7 (0:1)-Niederlage im Test gegen Ratingen 04/19 II nicht verlieren. „Vor der Pause haben wir das in der Defensive noch gut gemacht, in der zweiten Halbzeit war der Bezirksligist aber die klar tonangebende Mannschaft“, urteilte der Trainer des SV Hilden-Ost , der offensiv für seine Elf zumindest zwei Chancen von Gürkan Gülten notierte.

Tags darauf lief es beim 5:2 (4:1)-Heimsieg gegen den gleichklassigen VfL Witzhelden wesentlich besser. Allein fünf Treffer sahen die Zuschauer in der ersten halben Stunde. Gürkan Gülten traf gleich dreimal ins Schwarze. Mit einem an seinem Bruder Berkan verursachten Foulelfmeter (3.) und später (28., 29.) per Doppelpack. Tamar Sürmeli brachte die Einheimischen nach dem Ausgleich (7.) eine Viertelstunde darauf, ebenfalls per Foulelfmeter, auf die Siegerstraße. „Grundsätzlich haben die Jungs die Vorgaben gut umgesetzt, früh gepresst und auch mutig nach vorne gespielt“, lobte Pawliczek, der in Durchgang zwei von einer ausgeglichenen Partie sprach. Bevor der VfL, der Mitte der zweiten Hälfte mit einem Lattenschuss Pech hatte, das muntere Torschießen mit einem Foulelfmeter beendete (87.), erhöhte Onur Dikisci auf 5:1 (74.).