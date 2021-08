Fußball : VfB 03 Hilden gewinnt torreichen Test in Alfter

VfB 03 Hilden gewinnt torreichen Test in Alfter

Hilden Die Generalprobe des Fußball-Oberligisten steigt am Sonntag auf eigener Anlage. Dann empfängt die Mannschaft von Tim Schneider Teutonia St. Tönis.

Ein abwechslungsreiches Testspiel erlebten die Oberliga-Fußballer des VfB 03 beim Mittelrheinligisten VfL Alfter. Nach einer halben Stunde gingen die Hildener in Führung. Trotz Bedrängnis brachte Nick Sangl das Leder zu Max Wagener, der mit einem präzisen Steilpass Timo Kunzl in Szene setzte – und der Angreifer traf zur 1:0-Führung (30.). Der VfL-Torhüter kam im eigenen Strafraum vor Pascal Weber an den Ball, schlug die Kugel weit nach vorne bis vor den Gäste-Kasten. Weil die Abwehr des VfB 03 nur unzulänglich verteidigte, glich Yannick Zierden zum 1:1 (38.) aus.