Fußball : Axel Bellinghausen trifft für den SC Unterbach

UNTERBACH Der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf setzt im Testspiel des Fußball-Bezirksligisten gegen Rot-Weiß Lintorf wesentliche Akzente im Mittelfeld.

„Wir hatten über 90 Minuten die größeren Spielanteile, mussten aber die im Ansatz vielversprechend herausgespielten Torchancen eigentlich konsequenter nutzen“, urteilte Jörg Spanihel. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Bezirksligist die Schlagzahl, machte den Klassenunterschied über weite Strecken deutlich. „Wir hatten Ball und Gegner unter Kontrolle. Das Thema Chancenverwertung wollen wir jetzt in der Vorbereitung noch nicht so hoch hängen“, sprach Spanihel diesbezüglich von der viel zitierten „Luft nach oben“.

Fortuna stürmt locker in die zweite Pokalrunde

5:0 beim VfL Oldenburg : Fortuna stürmt locker in die zweite Pokalrunde

In einem anderen Maß als von den Lintorfern wird das Team des Trainerduos Roberto Marquez/Andi del Polito am kommenden Sonntag gefordert. Dann stellt sich nämlich um 15 Uhr mit dem ASV Mettmann ein gleichermaßen spielstarker wie ambitionierter Klub aus der Bezirksliga, Gruppe 3, auf dem Sportplatz am Niermannsweg vor.