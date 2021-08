Fußball : VfB 03 Hilden II feiert den nächsten Erfolg

HILDEN Die Hildener Landesliga-Fußballer zeigen im Testspiel der Bezirksliga-Mannschaft der Sportfreunde Baumberg II deutlich die Grenzen auf.

Der letztlich ungefährdete 5:1 (2:0)-Erfolg des VfB 03 Hilden II im Testspiel beim Bezirksligavertreter Sportfreunde Baumberg II ging auch in dieser Höhe in Ordnung. „Natürlich kann man immer ein Haar in der Suppe finden. So fehlte uns manches Mal noch die richtige Balance in den Zweikämpfen, in denen wir uns einerseits zu zögerlich, dann aber auch zu ungestüm verhielten. Aber das sind Details, an den wir bis zum Punktspielstart noch arbeiten“, fasste Hildens Trainer Fabian Nellen seine Eindrücke zusammen.