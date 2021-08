Motorsport : Hildener Julian Hanses: Kein Rennen auf dem Nürburgring

Hilden Ursprünglich sollten am vergangenen Wochenende die nächsten beiden Läufe im Porsche Carrera Cup Deutschland steigen. Doch der Nürburgring steht derzeit nicht zur Verfügung, denn die Rennstrecke in der Eifel liegt im unmittelbaren Einzugsgebiet der von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Region rund um Ahrweiler.

Ein neuer Termin für die beiden Rennserien steht noch nicht fest, eventuell gehen die Läufe auch an einem anderen Austragungsort über die Bühne, da der Nürburgring bis November gut ausgelastet ist. Zumindest die Touristenfahrten sind auf der Eifelstrecke seit Ende Juli wieder möglich. Für Julian Hanses verlängert sich die Pause damit wohl bis Ende September. Die nächsten regulären Rennen sind am 2./3. Oktober auf dem Sachsenring geplant. Aktuell belegt der 23-Jährige Hildener in der Gesamtwertung Rang neun unter 30 Fahrern. Der Abschluss der Serie ist am 15./16. Oktober auf dem Hockenheimring.