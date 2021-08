Schutz für Fußballer und Fans : Fußballverband Niederrhein ruft zur Corona-Impfung auf

Duisburg/Kreis Mettmann Fußballer und Fans wünschen sich sehnlichst die Rückkehr zu einer „normalen Saison“, in der wieder der Sport im Vordergrund steht.

Angesichts des nahenden Starts in die neue Saison ruft der Westdeutsche Fußballverband gemeinsam mit seinen Landesverbänden Mittelrhein und Niederrhein sowie dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen zur Corona-Schutzimpfung auf. Auslöser für die Aktion ist nicht zuletzt die allmählich wieder steigende Inzidenz, die im Kreis Mettmann am Sonntag bei 36,2 lag. Eine hohe Impfquote kann maßgeblich helfen, die neue Meisterschaftsrunde ohne Zwangspausen über die Bühne zu bringen.

Peter Frymuth , Präsident des Fußballverbandes Niederrhein, stellt fest: „Corona-Schutzmaßnahmen und die entsprechende Organisation gehörten längst zum Alltag der Vereine in NRW, die mit großer Verantwortung mit diesem Thema umgehen.“ Zugleich betont Frymuth: „Wir sind froh über die Lockerungen, die uns das Fußballtraining und das Spiel wieder ermöglichen. Für einen nachhaltigen Erfolg gilt es nun aber, eine möglichst hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erreichen.“

Dabei setzt der FVN-Präsident auf die hohe Motivation von Fußballern und Fans, eine trotz Corona sichere Saison durchzuführen und mit einer hohen Impfquote in der Bevölkerung die Rückkehr zum Fußball zu ermöglichen, so wie ihn Sportler und Zuschauer lieben: Mit Jubel und Emotionen, Kampfgeist und Schweiß sowie einer gut besetzten Tribüne. Und letztlich hat auch die Bratwurstbude auf den Sportplätzen der Amateure ihren ganz eigenen Charme. Das Motto des FVN lautet in diesen wegweisenden Tagen: „Impfen – um wieder richtig powern zu können.“