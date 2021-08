Fußball : VfB 03 Hilden verliert Fabian zur Linden

Len Heinson scheitert in dieser Szene am TSG-Keeper. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Im Test-Rückspiel gegen die TSG Sprockhövel sieht der Defensivmann die rote Karte. Wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest. Die Partie endete 1:1. Am Sonntag tritt das Schneider-Team in Alfter an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Im ersten Vergleich besiegten die Fußballer des VfB 03 den Westfalenligisten TSG Sprockhövel mit 6:1, weil die Gastgeber kurz vor der Pause durch einen Platzverweis in Unterzahl gerieten. Im Rückspiel auf eigenem Kunstrasen musste sich das Hildener Oberliga-Team jedoch mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Auch diesmal zückte der Schiedsrichter kurz vor der Pause den roten Karton, allerdings für einen VfB-Akteur.

Zuvor hatten sich die Platzherren beim Unparteiischen Jannis Pawlowsky noch wegen mehrerer nicht geahndeter Sprockhöveler Fouls beschwert. Es folgte ein Konter der Gäste, den Fabian zur Linden nur mit einem taktischen Foul von der Seite zu stoppen vermochte (43.). „Der Schiri hat es mit Rot bewertet, aber es sah schlimmer aus, als es war“, kommentierte Tim Schneider die Entscheidung.