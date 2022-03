Teutonia St. Tönis : Pascal Regnery fällt mehrere Monate aus

St. Tönis Zu ungewohnter Zeit muss Teutonia St. Tönis heute ran. Um 18 Uhr ist der Fußball-Oberligist beim 1. FC Mönchengladbach zu Gast. Nach wie vor geht es für die Gäste darum, vor dem Gang in die Abstiegsrunde noch ein paar Punkte zu sammeln, um nicht noch stärker unter Druck zu geraten.

(uwo) Trainer Josef Cherfi: „Unser Ziel muss es sein, etwas Zählbares mitzunehmen. Dafür müssen wir an die Leistung der ersten Halbzeit gegen Monheim anknüpfen und leidenschaftlich auftreten“. Im Spiel gegen den Tabellenvorletzten steht Samed Yesil wieder zur Verfügung. Burhan Sahin hingegen ist noch immer gesperrt. Schlechte Kunde gab es von Pascal Regnery. Der 25-Jährige erlitt gegen Monheim einen Kreuzbandriss und fällt mehrere Monate aus. „Das ist schade für den Jungen. Pascal hat sich gut entwickelt“, so Cherfi. Gute Alternativen seien aber vorhanden. Nach einer Corona-Zwangspause kehrt auch Keeper Felix Burdzik in den Kader zurück.