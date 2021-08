Tennis : 15. Auflage des Seniors-Cup in Hilden beginnt

Hilden Das Tennisturnier der Kategorie S 2 bringt wichtige Punkte für die Deutsche Rangliste und ist deshalb auch für starke Spieler interessant.

Die Sportfans können sich auf Spitzentennis beim TC Stadtwald Hilden freuen, denn am Sonntag, 8. August 2021, startet der Seniors-Cup. Auch die 15. Auflage des DTB-Ranglistenturniers, das bis zum 14. August geht, wartet mit starken Akteuren auf. So geht im Wettbewerb der Damen 55 mit Susanne Veismann (DTV Hannover) die Nummer eins der Deutschen Rangliste dieser Altersklasse an den Start.

In der Konkurrenz der Herren 65 steht Dan Nemes an der Spitze der Setzliste. Er ist Mitglied des TC Stadtwald, startet allerdings für die TG Gahmen und steht in der DTB-Rangliste der Herren 65 auf dem dritten Platz. Hans-Joachim Singhoff vom TC Stadtwald ist im DTB die Nummer eins in der Rangliste der Herren 75 und zählt beim Seniors Cup ebenfalls zu den Favoriten.