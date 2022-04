Stadtkonferenz zum Mobilitätskonzept Hilden : Bürger gestalten Mobilität der Zukunft

Hilden Knapp 100 Hildener fanden sich bei der ersten Stadtkonferenz zum Mobilitätskonzept in der Stadthalle ein. Viele gute Ideen für bessere Verkehrsflüsse sind dabei zusammengekommen. Die zweite Stadtkonferenz ist im vierten Quartal dieses Jahres geplant – dann mit der Präsentation eines Leitbildes und einer Zielvorstellung.

In einem kurzweiligen Vortag stellte Lennart Bruhn vom Verkehrsplanungsbüros „Büro Stadtverkehr“ die ersten Ergebnisse seiner Analyse vor. Beispielsweise hatte das Planungsbüro feststellen können, dass sich trotz gleichbleibender Bürgerzahl die Anzahl der Pkws in der Stadt in den vergangenen Jahren erhöht hatte, dass Hilden grundsätzlich ein gutes ÖPNV-Netz aufweist, welches einige Defizite in der Weststadt hat. Der Rad- und Fußverkehr entspräche von der Infrastruktur nicht mehr den aktuellsten Standards.

Einen wesentlichen Vorteil der Stadt sieht Bruhns dagegen in ihrer Kompaktheit: Bürger könnten binnen 15 Minuten leicht die Stadt mit dem Rad von Norden nach Süden oder von Ost nach West durchqueren. Die Planer stellten im Großen und Ganzen eine gute Ausgangslage, aber eben auch viele Schwachstellen fest, an denen jetzt gearbeitet werden müsse.

Eine bevorzugte Ampelschaltung für den ÖPNV für ein schnelleres Durchkommen durch den Stadtverkehr wird ebenfalls von den Bürgern gewünscht. In puncto motorisierter Individualverkehr (MIV), also Autos, Lkw und Motorräder, wünschen sich die Bürger eine sukzessive Verminderung der Parkflächen im öffentlichen Raum, um so den Autoverkehr aus der Stadt zu halten, mehr Kreisverkehre in den Außenbereichen, ein Park & Ride in der Giesenheide sowie ein erneuter Versuch, CarSharing in der Stadt zu etablieren.