Fußball : Torreiches Kreisliga A-Derby endet 3:3

Torjubel: Tobias Freese (Mitte) erzielte an seinem Geburtstag die 1:0-Führung der Erkrather. Foto: Achim Blazy (abz)

Dreimal gehen die Fußballer des SSV Erkrath in Führung, drei Mal gleicht der SV Hilden-Ost aus. Rhenania Hochdahl kämpft wacker, aber erfolglos gegen den Dritten TuSA 06. Die SSVg Haan verliert zum Start der Aufstiegsrunde.

SSV Erkrath – SV Hilden-Ost 3:3 (2:1). Nach vier Siegen hintereinander spielte Schlusslicht SV Ost diesmal „nur“ unentschieden. Dessen Trainer Bartek Pawliczek sah seine Elf in der zweiten Halbzeit im Vorteil. „Vor der Pause spielte Erkrath zielstrebiger nach vorne. Da haben wir nur reagiert. Nach der Pause waren wir besser im Spiel, hatten die größere Anzahl an Chancen. Aus meiner Sicht hätten wir den Sieg verdient gehabt.“ Immerhin holten die Hildener dreimal einen Rückstand auf und verzeichneten Pfostenschüsse durch Ömer Simsek (54.) und Tolga Bozkurt (83.).

Bei den ersatzgeschwächten Gastgebern, die zuletzt aufgrund von Corona-Fällen im Kader dreimal aussetzten, standen zumindest die lange verletzt fehlenden Mittelfeldstrategen Daniel Palac (hatte nach einem Kreuzbandriss im August 2019 in der Folge kaum Spielpraxis) und Seyit Ahmet Isiklar wieder in der Startelf. Der SSV übernahm gleich die Initiative. An seinem 24. Geburtstag markierte Tobias Freese mit einem Distanzschuss früh das 1:0 (12.). Simsek glich nach der Hereingabe von Dominik Kosel aus (27.), doch nur zwei Minuten später flankte Palac präzise auf den Kopf von Torjäger Marko Nikolic – 2:1.

Unbeirrt davon erhöhten die Hildener nach dem Seitenwechsel die Schlagzahl. Simsek stellte gegen drei viel zu passive SSV-Abwehrspieler auf 2:2 (51.). Daniel Palac schoss nach einer Freistoßvariante mit Isiklar knapp vorbei (58.), ehe Niklas Heimes (67. – Zuspiel Palac) die Gastgeber ein drittes Mal in Führung brachte. Aber die Pawliczek-Elf blieb im Spiel. Alper Yasar glich aus (80.) und ganz am Ende hatte das Schlusslicht den Siegtreffer auf dem Fuß. Thierno Barkid Barry scheiterte an SSV-Keeper Michael Meyer (90.), ebenso Yasar im Nachschuss-Doppelpack an die in höchster Not rettenden Sammy Heuer und Timo Leesten.

„In dieser Situation hatten wir mächtig Glück. Dennoch ging das Unentschieden aufgrund unserer guten ersten Halbzeit schon in Ordnung. Einige Spieler waren durch die dreiwöchige Zwangspause und den Trainingsrückstand doch arg gehandicapt“, urteilte SSV-Trainer Daniel Hummler.

SSV Erkrath: Meyer – Aydt, Paktiani, Leesten, L. Freese, Opoku (44. Heuer), Isiklar (75. Beschorner), Palac (70. Achabakh), T. Freese, Heimes, Nikolic.

SV Hilden-Ost: Azizi – Kaya, Solmaz, B. Gülten (46. Kozlowski), Wallmeier, Kosel (82. P. Lange), Sürmeli, Barry, Bozkurt, Simsek, Yasar.

Am Sonntag (15 Uhr – Sportplatz Kalstert) empfängt der SV Ost Spitzenreiter FC Kosova Düsseldorf, während den Erkrathern am Mittwoch (20 Uhr) im Heimspiel gegen Sportfreunde Gerresheim und am Sonntag (13 Uhr) bei Rot-Weiß Lintorf eine Doppelschicht bevorsteht.

Ali Assakour traf für die SSVg Haan zum zwischenzeitlichen 2:2. RP-Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

SC Rhenania Hochdahl – TuSA 06 Düsseldorf 1:2 (0:2). Der Tabellendritte wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Gleichwohl räumte SCR-Coach Julian Ramos-Lucas ein: „Ein Remis wäre mehr als gerecht gewesen. Wir haben den 0:2-Rückstand, vorausgegangen waren zwei individuelle Fehler, gut weggesteckt, uns in beiden Halbzeiten Chancen herausgespielt. Das war eine grundsolide Leistung, auf die wir aufbauen können.“ Nach dem Doppelpack (27., 34.) durch Anton Götz boten sich noch vor der Pause Samet Can Güles und Fabian Lotz gute Möglichkeiten. TuSA war auch im zweiten Durchgang spielerisch im Vorteil, doch die Hochdahler setzten Kampfgeist und Laufbereitschaft dagegen. Marvin Bochnia und Julian Dietz im Nachschuss (60.) scheiterten nur knapp. Youngster Bochnia gelang mit einem direkt verwandelten Freistoß (84.) der Anschluss. Rhenania warf alles nach vorne. Luis Wegmann erzielte auf Zuspiel des gefoulten Bochnia den vermeintlichen Ausgleich (86.), doch der Schiedsrichter hatte den Vorteil nicht berücksichtigt und die Aktion zu früh abgepfiffen.

SC Rhenania Hochdahl: Hybel – Güles, Alija (85. Sandten), Schwarzer, Hofmann (72. Colombo), Bochnia, Brumby, A. Ramos-Lucas (72. Naulin), Brumby, Jendryke, Dietz (61. Hajjam), Lotz (60. Wegmann).

Dersimspor Solingen – SSVg 06 Haan. 3:2 (1:1). Mit einer Niederlage starteten die Haaner in die Aufstiegsrunde der Kreisliga A Solingen. Ali Assakour und Thomas Jarosch scheiterten zunächst am Torsteher der Einheimischen, die nach 15 Minuten durch Jurczak in Führung gingen. Kaum zwei Minuten darauf verwandelte Jarosch den an Ismail Issallaman verwirkten Foulelfmeter zum 1:1. Danach Haan im Vorwärtsgang, doch Alessio Russo und Fatih Kilic verpassten die Führung. Den erneuten Rückstand durch Schnittker (55.) egalisierte Assakour im Anschluss an einen Eckball (66.). Einen fragwürdigen Foulelfmeter (76.) nutzte erneut Schnittker zum 3:2-Siegtor. Danach gab es Platzverweise gegen zwei Solinger (76., 90+2), ohne dass sich am Ergebnis etwas änderte.

„Eine unnötige Niederlage, aber irgendwie reichte es heute nicht. Unser ins kalte Wasser geworfene dritte Torhüter Andre Vogel war ein starker Rückhalt“, bilanzierte Haans Trainer Yassin El Yaghmouri. Dessen Elf empfängt am Sonntag um 15 Uhr den SSV Lützenkirchen zum Nachholspiel.