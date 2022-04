Fußball-Oberliga, Aufstiegsrunde : Hilden verdient sich den Sieg über 04/19 in Halbzeit eins

Talha Demir (re.) traf doppelt gegen Ratingen 04/19 und (von links) Ali Can Ilbay, Gianluca SIlberbach und Phil Spillmann. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Gäste vom VfB Hilden sind in Ratingen hellwach und gewinnen die Partie der Aufstiegsrunde in der Fußball-Oberliga am Ende mit 3:1. Der Elfmeter zum 0:1 aus Sicht von 04/19 ist strittig, die nächsten beiden Hildener Treffer sind wunderschön.