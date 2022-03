Fußball : Kreisliga A: Schlusslicht SV Ost holt den vierten Sieg in Folge

Alper Yasar (l.) traf für den SV Ost zwischenzeitlich zum 1:1. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kevin Naulin steuert zum Erfolg des SC Rhenania einen Hattrick bei. SSV Erkrath pausiert weiter wegen Corona. Auch das Spiel der SSVg Haan fällt aus.

Von Elmar Rump

Rather SV II – SC Rhenania Hochdahl 1:4 (0:1). Zu Rhenanias Matchwinner avancierte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Kevin Naulin. Der Torjäger brachte sein Team (14. Platz) mit einem lupenreinen Hattrick nahezu im Alleingang auf die Siegerstraße. Dagegen ging die Führung (18.) auf das Konto von Alexandro Ramos-Lucas. Ein feiner Fallrückzieher – zumindest für Kreisliga A-Verhältnisse. Die als Fünfzehnter ebenfalls abstiegsbedrohten Düsseldorfer handelten sich wegen einer groben Unsportlichkeit (38.) eine rote Karte ein.

Den numerischen Vorteil machten sich die Gäste, dank Kevin Naulin, in der Folge zunutze. Beim 2:0 (50.) traf der wuchtige Angreifer aus halbrechter Position in die lange Ecke. Dem 3:0 (68.) ging ein präziser Heber aus gut und gerne 30 Meter über den zu weit vor seinem Tor stehenden RSV II-Schlussmann voraus. Zum 4:1-Endstand (86.) legte der über die rechte Seite kommende Riccardo Colombo dem jetzt mit 15 Saisontoren geführten Naulin präzise auf.

„Ein gelungener Sonntag und eine klasse Leistung meiner Mannschaft – die bisher beste im neuen Jahr. Wir haben als Einheit richtig gut funktioniert und sollten diese Leistung in den nächsten Wochen unbedingt bestätigen“, urteilte Julian Ramos-Lucas, dessen Team am Sonntag (15.30 Uhr) den Dritten TuSA 08 empfängt.

SC Rhenania Hochdahl: Karim – Güles (82. N. Paul), Alija, Schwarzer, Tran (81. Hajjam), Dietz, A. Ramos-Lucas (62. Colombo), Brumby, Mickeler-Garcia (74. Sandten), Jendryke, Lotz (46. Naulin).

FC Bosporus Düsseldorf – SSV Erkrath. Zum dritten Mal in Folge mussten die Erkrather wegen positiver Corona-Tests passen. Diesmal hatte es wieder eigene Spieler erwischt. „Wir haben die Dienstageinheit ausfallen lassen, dann am Donnerstag mit reduziertem Aufgebot trainiert. Jetzt hoffen wir, dass am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den SV Hilden-Ost wieder eine einigermaßen komplette Mannschaft zur Verfügung steht“, sagte SSV-Trainer Daniel Hummler. Die beiden Nachholspiel-Termine: 6. April (20 Uhr – Freiheitstraße) gegen Sportfreunde Gerresheim und 13. April (19.30 Uhr) beim FC Bosporus.

SV Hilden-Ost – FC Büderich II 3:1 (2:1). Der SV Ost bewies in diesem Kellerduell Moral. Das Schlusslicht, jetzt mit vier Siegen in Serie so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Liga, ließ sich auch durch die Ampelkarte (66.) für Gürkan Gülten nicht aus dem Konzept bringen. Zu diesem Zeitpunkt führten die nach neun Minuten zunächst in Rückstand geratenen Hildener durch die Kopfballtore von Alper Yasar (29. – Flanke Ömer Simsek) und Simsek selbst (36. – Freistoß Berkan Gülten) mit 2:1.

In Überzahl versuchten die Linksrheinischen, mehr Druck zu machen, hatten dabei am Ende (86.) mit einem Lattenschuss Pech. Andererseits blieb die Elf von Bartek Pawliczek, die schon zur Halbzeit höher hätte führen können, mit Kontern gefährlich. Der leicht angeschlagen ins Spiel gegangene Simsek scheiterte zweimal in aussichtsreicher Position an Rico Henkel. Der FCB II-Torhüter hielt sein Team bis in die Schlussphase hinein mit Glück (bei Yasars Schuss an den Innenpfosten in der ersten Hälfte) und Geschick im Spiel.

„Ein verdienter Sieg nach einem insgesamt sehr ordentlichen Spiel unserer Jungs. Nur die Chancenverwertung musste eigentlich besser sein, dann hätten wir nicht bis zur Schlussminute bangen müssen, als uns Paul Lange mit dem 3:1 endlich erlöste“, resümierte Trainer Pawliczek.

SV Hilden-Ost: Azizi – Kaya, Solmaz, Wallmeier, Barry, Sürmeli (84. P. Lange), B. Gülten (90. Kozlowski), Simsek, Bozkurt (68. Lakbir), G. Gülten, Yasar (88. Kosel).