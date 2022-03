Helfen in Hilden : Musik und Müttertreff für Kriegsflüchtlinge

Die Bücherei am Nove-Mesto-Platz bietet ab 1. April einen Spieletreff für Ukrainerinnen und ihre Kinder an. Foto: dpa/Christian Charisius

Hilden Die Hildener empfangen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge mit offenen Armen und bieten ihre Hilfe auf unterschiedliche Weise an. Auch die Mitarbeiter des Kulturamtes der Stadt haben sich Gedanken gemacht, wie sie die Menschen unterstützen können.

In der Ukraine hat die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen einen großen Stellenwert, entsprechend viele haben bis zum Ausbruch des Krieges in ihrem Heimatland Instrumentalunterricht erhalten. „Das Musizieren hat eine hohe emotionale und verbindende Wirkung“, erklärt Musikschulleiterin Eva Dämmer. „Deshalb wird es insbesondere für Kinder und Jugendliche, die aus dem Kriegsgebiet nach Hilden kommen, wichtig sein, auch hier vor Ort den Instrumentalunterricht fortsetzen und mit anderen gemeinsam musizieren zu können.“

Im Grundschulbereich habe bereits ein ukrainisches Kind ins JeKits-Programm aufgenommen und sehr schnell in eine Instrumentalgruppe und ins JeKits-Orchester integriert werden können. „Dieses Angebot kann die Musikschule ganz unbürokratisch allen Kindern aus geflüchteten ukrainischen Familien im zweiten Grundschuljahr machen, damit sie unmittelbar nach Anmeldung in der Schule die Möglichkeit erhalten, mit anderen Schülerinnen und Schüler gemeinsam in Instrumentalgruppe und Orchester zu musizieren.“, berichtet Dämmer.

Auch für ältere Schülerinnen und Schüler, die den in der Heimat begonnenen Instrumentalunterricht fortsetzen möchten, möchte die Musikschule Wege finden, ihnen Unterricht zu ermöglichen, selbst wenn sie ihr Instrument auf der Flucht nicht mitnehmen konnten. Dämmer: „Instrumente aus dem Bestand der Musikschule können leihweise zur Verfügung gestellt oder ggf. auch neu beschafft werden. Der Förderverein der Musikschule hat bereits erste Angebote, Geld für die Anschaffung entsprechender Instrumente zu spenden, erhalten. Auch eine Mitwirkung in einem der über 20 Ensembles und Orchester der Musikschule ist selbstverständlich möglich.“ Anfragen an die Musikschule könnten über die Schulleitungen, aber auch über jede andere Kontaktperson erfolgen.

Die Stadtbücherei, Nove-Mesto-Platz 2, bietet ab Freitag, 1. April, einen „Spiele-Treff für ukrainische Mütter mit Kindern“ an. „Unter der Leitung von Yulia Dunaychik, einer gebürtigen Ukrainerin aus Hilden, können sich die Mütter mit ihren Kindern eine Auszeit gönnen und sich auf Austausch, Spiele und Hilfestellungen bei Fragen freuen“, erklärt Eva Dämmer. Yulia Dunaychik ist 30 Jahre alt, Mutter von zwei Töchtern und arbeitet an der Freien Christlichen Schule in Hilden. Gemeinsam mit anderen Ukrainern des Vereins „Ridne Slowo“ hilft sie Flüchtlingen aus der Ukraine.