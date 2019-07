Protest gegen achtspurigen Ausbau : Stadt soll A 3-Resolution zustimmen

FDP fordert, Leverkusen soll Langenfelder Beschluss zustimmen, für Ausbau der Autobahn Standstreifen zu nutzen.

Er kritisiert: Man könne den Eindruck haben, bei manchen Leverkusener Politiker seien die Negativauswirkungen eines achtspurigen Ausbaus „für einen Teil der Opladener Bevölkerung“ noch nicht ins Bewusstsein gedrungen. Speziell für den Bereich rund ums ehemalige Finanzamt könnte die Erweiterung eine höhere Belastung bedeuten. Dort sei schon jetzt bei Westwind die Kakofonie nicht zu überhören. „Wir müssen uns jetzt in den Planungsprozess einschalten. Jetzt werden die Weichen gestellt, wie in einigen Jahren der konkrete Ausbau ablaufen wird.“

Die Linke verteilt in diesen Tagen Flyer in den vom A3-Ausbau auf Leverkusener Stadtgebiet betroffene Vierteln. Darin sind die Varianten oberirdischer Ausbau und Tunnelvarianten vereinfacht skizziert, sagt die Partei.

Im FDP-Antrag heißt es: „Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt in Anlehnung an die von der Stadt Langenfeld am 2. Juli einstimmig beschlossene Resolution nachfolgende, auf Leverkusen zugeschnittene Ausführungen: Der Rat... stellt fest, dass eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur existenzielle Grundlage für unsere Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort ist. Ebenso führt aber der Ausbau der Infrastruktur neben seinem Nutzen auch zu Auswirkungen negativer Art, wie eine Erhöhung der Lärmbelästigung, zusätzlicher Flächeninanspruchnahme sowie Eingriffe in Natur und Landschaft. Letzteres betrifft unter anderem das FFH-Schutzgebiet Wupperaue.“ Und weiter: „Der Rat... spricht sich für einen achtspurigen Ausbau ohne weitere Standstreifen aus, der die Nutzung des bestehenden Standstreifens... als vierte Fahrspur vorsieht, einschließlich punktuell ggf. erforderlicher Nothaltebuchten sowie für einen nachhaltigen Lärmschutz auf dem gesamten Streckenabschnitt.“ Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach hält die Forderung der FDP für richtig. Nur so könne zusätzlicher Feinstaubausstoß, Lärm und Flächenbelastung gemindert werden.