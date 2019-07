Die Synode bereitet sich auf Umstrukturierung der Gemeinden vor : Pfarrer werden im Kirchenkreis Mangelware

Die Synode bereitet sich auf Umstrukturierung der Gemeinden vor

Es ist fünf Jahre her, da liefen die letzten Sonderdienststellen für evangelische Pfarrer aus. Sie waren zuvor von der Rheinischen Landeskirche eingerichtet worden, um die große Zahl der Berufsanfänger unterbringen zu können. Inzwischen sind evangelische Pfarrer Mangelware. 1980 gingen noch 30 bis 40 Bewerbungen pro ausgeschriebene Pfarrstelle ein, heute können Bewerber zwischen vielen Stellenangeboten wählen. Die kleinen Gemeinden, etwa im Hunsrück, kennen die Situation schon länger, aber über kurz oder lang wird man sich auch in attraktiveren Gebieten entlang der Rheinschiene auf den Personalnotstand einstellen.

Bei der Synode des Kirchenkreises Leverkusen – zu dem auch die Gemeinden in den Kommunen Leichlingen, Burscheid, Langenfeld und Monheim gehören – wurden nun die Weichen gestellt, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Die lässt sich berechnen, denn in den nächsten zehn Jahren erreichen so viele Pfarrer das Ruhestandsalter, dass sich die Zahl von jetzt 28 auf zwölf reduzieren wird.