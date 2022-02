Nach Kontroversen : Stadtlogo: Rat entscheidet neu

So könnten künftig die Fahrzeuge der Reeser Stadtverwaltung aussehen, die mit dem neuen Logo beschriftet werden. Foto: Vennekel & Partner

REES Voraussichtlich am 7. April soll der Reeser Rat über das neue Stadtlogo entscheiden. Vier Ausschussmitglieder hatten Einspruch gegen ihre eigene Entscheidung eingelegt. Die Stadt hatte zuvor schon Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Mit der heftigen Reaktion, die der Entwurf des neuen Stadtlogos hervorrufen würde, hatten wohl nur die wenigsten gerechnet. Über 640 Unterzeichner haben mittlerweile bei einer Online-Petition mitgemacht, die die Einführung des neuen Signets verhindern will und auf Facebook hat die Stadt Rees überwiegend Kritik einstecken müssen, die sich nicht selten unterhalb der Gürtellinie bewegt. Gleichzeitig haben Politiker von SPD, Grünen und FDP gefordert, dass der Abstimmungsprozess über den Entwurf noch einmal neu aufgerollt werden müsse, obwohl ja der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am Donnerstag ihn ja einstimmig abgesegnet hat.

Tatsächlich wird der Rat der Stadt Rees voraussichtlich in seiner Sitzung am 7. April noch einmal neu über das Stadtlogo diskutieren. Das sagte Bürgermeister Christoph Gerwers am Montag unserer Redaktion. Hintergrund ist allerdings nicht der SPD-Antrag vom Wochenende, mit dem die Fraktion den Beschluss vom Donnerstag wieder aufheben lassen wollte (die RP berichtete). Denn laut Gemeindeordnung kann eine Fraktion im Nachhinein keine Entscheidung eines Ausschusses durch einen Einspruch wieder einkassieren. Vielmehr muss sich ein Fünftel der Ausschussmitglieder zu diesem Schritt entschließen. Vier Ausschussmitglieder haben dies jetzt getan und gegen ihren eigenen Beschluss Einspruch eingelegt.

Info Ein Stadtlogo ist kein Stadtwappen Hintergrund Die Stadt Rees möchte ihre Außendarstellung vereinheitlichen, weil es derzeit eine Vielzahl unterschiedlicher Logos, Embleme und dafür genutzte Farben gibt. Stadtlogo und Stadtwappen Ein Stadtlogo soll die schnelle Identifikation mit der Stadt ermöglichen. Zusammen mit der Hausschrift und den Hausfarben bildet sie das Corporate Design und soll eine einheitliche Kommunikation auf Briefen, Visitenkarten etc. gewährleisten. Darüber soll die Politik entscheiden. Ein Stadtwappen ist hingegen ein Hoheitszeichen. Für kommerzielle Zwecke darf es nicht genutzt werden. In der aktuellen Diskussion steht es nicht zur Debatte.

Bürgermeister Christoph Gerwers hatte schon unabhängig davon am Freitag angekündigt, sich nicht gegen eine erneute Diskussion sperren zu wollen. Über die Begründung der Politiker wundert er sich jedoch.

Sowohl Politiker von FDP, SPD wie auch Dennis Gollasch von den Grünen argumentieren, dass aus der Vorlage zum Ausschuss nicht hervorgegangen sei, dass über den Entwurf des Stadtlogos durch den Ausschuss abschließend entschieden werden sollte. In der Beschlussvorlage heißt es aber wörtlich: „Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung beauftragt die Stadtverwaltung, die Ausgestaltung des Corporate Designs auf der Basis des von der Agentur Vennekel erstellten Konzepts weiter zu entwickeln.“

Das ist offenbar falsch interpretiert worden. Wie FDP-Chef Thomas Winkler schreibt, sei das vorgestellte Logo nur ein Teil des Konzepts, und nach durchaus kontroverser Diskussion, „als weiter entwicklungsfähig anerkannt worden, mehr nicht.“ Der Ausschuss habe nicht davon ausgehen können, dass die Verwaltung den Beschluss anders interpretiere, als der Ausschuss selbst.

Dennis Gollasch von den Grünen, der nicht dem Ausschuss angehört, sieht das ähnlich: „Die Mitglieder des Ausschusses konnten nicht davon ausgehen, dass noch am Abend der Sitzung dieser Entwurf als fertiges Logo präsentiert wird.“

SPD-Fraktionschef Peter Friedmann moniert, dass der Entwurf des Stadtlogos Teil der Vorlage hätte sein müssen. „Mit dieser Entscheidung kann nicht gemeint sein, dass ein im Vorfeld unbekanntes Stadtlogo in Kraft gesetzt wird und unveränderlich für die die älteste Stadt am unteren Niederrhein gilt.“

Tatsächlich wurde dem Ausschuss das neue Logo erst in der Sitzung präsentiert. In der Vorlage dazu steht aber auch, dass der Ausschuss darüber entscheiden und nicht nur beraten soll und erst der Rat dann eine abschließende Entscheidung fällt. „Dass der Ausschuss zu entscheiden hat, ist den Ausschussmitgliedern auch eindeutig so gesagt worden, als das Stadtlogo erläutert wurde. Es hätte jederzeit die Möglichkeit bestanden, noch weiteren Beratungsbedarf anzumelden. Das war nicht der Fall. Es gab auch keinerlei Änderungswünsche“, sagt Bürgermeister Gerwers.

Er ärgert sich besonders darüber, dass die SPD am Sonntag in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung vorwarf, den Ausschuss „verschaukelt“ zu haben. „Für solche Äußerungen fehlt mir jedes Verständnis. Das verlangt eigentlich nach einer Entschuldigung an die Mitarbeiter, die die Präsentation unter großem Zeitaufwand vorbereitet haben.“