Gesamtschule Schlebusch : Gänsehaut beim Auftritt des „Führers“

Historiker und Kabarettist Andreas Breiing schlüpfte für „Hitlers Tischgespräche“ in die Rolle des Führers – und sorgte für beklemmende Gefühle bei den Schülern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Ein Dokumentarschauspiel beleuchtete in der Gesamtschule Schlebusch die Privatperson Adolf Hitler.

Die Person Adolf Hitler: Die breite Masse bezeichnet ihn als „den schlimmsten Diktator, den die Welt je gesehen hat“, die Linken sogar drastischer als „die Geburt des Ultrabösen“. Für die rechte Szene steht er für den Erfolg des deutschen Vaterlands, der mit Zucht und Ordnung die natürlichen Dinge der Welt in „rechte Bahnen“ rückt. Das sagt Historiker und Kabarettist Andreas Breiing, der das Dokumentarschauspiel „Hitlers Tischgespräche“ an der Schlebuscher Gesamtschule präsentierte.

Doch wie gab sich Adolf Hitler eigentlich jenseits dieser Symbolisierung? Wie war der Mann, der die Welt in einen radikalen Weltkrieg stürzte, abseits der Demagogenpolitik und der Propaganda? Hatte er überhaupt ein Privatleben? Viel gibt es in der Geschichte darüber nicht. Allerdings sorgten Hitlers Tischgespräche, die von seinem Sekretär Martin Bormann aufgezeichnet und verschriftlicht wurden, für einen kleinen Einblick in sein Privatleben. Natürlich gekürzt, und ohne Fäkalsprache, die Hitler oft benutzte.