Pattscheid-Romberg-Linde : Bei Königs wird Rock’n’Roll getanzt

Info

Das neue Königspaar der Dorfgemeinschaft Pa-Ro-Li heißt Andrea und Joachim Urbahn und führt in fünfter Generation einen landwirtschaftlichen Betrieb in Pattscheid samt Hofladen. Die Beiden haben vier Kinder: Robin, Benjamin, Michelle und Leonie. Der neue König ist seit mehr als 30 Jahren, seine Königin seit 25 Jahren in der Dorfgemeinschaft. Ihr Königshof steht mit neun Paaren fest. Das Motto auch, es wird aber erst 2020 verraten.