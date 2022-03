Paul Janes : Tasse erinnert an Fußball-Legende aus Leverkusen

Leverkusen Der Verein „Wir für Leverkusen“ gibt eine neue Edition heraus und beginnt mit dem Nationalspieler Paul Janes. Er wurde in Leverkusen geboren und machte sein Fußball-Glück in Düsseldorf.

Auch wenn nach ihm bis heute keine Sportanlage benannt ist und nur noch der Name eines Brauhauses in seinem Geburtsort Küppersteg an ihn erinnert, so ist Paul Janes eine der ganz großen Sportlegenden, die in Leverkusen geboren sind. Zu seinem 110. Geburtstag am 11. März startet der Verein „Wir für Leverkusen – ein starkes Stück Rheinland“ mit Unterstützung von Christiane Kuhn-Harhoff mit Janes eine neue Tassenedition, die an große Sportlerlegenden aus Leverkusen erinnern soll.