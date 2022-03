Arbeiter-Samariter-Bund setzt Einsatz der tierischen Helfer fort : Besuchshunde öffnen Herzen im Altenheim

Leverkusen Wenn Luna mit treuem Blick aufschaut, Pfötchen gibt und sich kraulen lässt, vergessen die Menschen um sie für einen Moment ihre Sorgen. Luna ist einer der Hunde im Besuchsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes. Der setzt nach der Corona-Pause die Vierbeiner wieder in der Therapie ein.

Tiere können Herzen öffnen, Vertrauen schaffen oder einfach nur glücklich machen. Das wissen Besitzer etwa von vierbeinigen Freunden aus Erfahrung. Wie positiv sich Tiere auf das Wohlbefinden und die Psyche auswirken können, weiß aber auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Bergisch Land mit Geschäftsstelle in Leverkusen. Nach zweijähriger, coronabedingter Pause, will der ASB diese Kenntnis jetzt verstärkt nutzen und Besuchshunde ab sofort wieder in der Therapie einsetzen.

Das geschieht in erster Linie in Seniorenheimen, Wohnheimen für Menschen mit Behinderung, Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz aber auch in Schulklassen.

„Ein Hund nimmt den Menschen an, wie er ist“, unterstreicht Sylvia Schlepper. Zusammen mit ihrem Ehemann Peter organisiert sie die Arbeit der ASB-Besuchshundegruppe. Seit sechs Jahren ebenfalls im ehrenamtlichen Einsatz ist Hündin Luna, um den Menschen Freude zu bereiten. Während sie sich das Fell kraulen lässt, fühlen Betroffene oftmals Trost und Behaglichkeit, sind außerdem von ihren täglichen Sorgen abgelenkt.