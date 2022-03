Mit Team von Fortuna : Dies ist eines der besten Sportfotos des Jahres

Düsseldorf Bereits zum 52. Mal ist das beste Sportfoto des Jahres gewählt worden. Dabei hat es auch der renommierte Fotograf Alexander Hassenstein mit einem Bild aufs Treppchen geschafft – einem von Fortunen, die sonst nicht täglich im Rampenlicht stehen. Um wen es geht. Das prämierte Foto.

Robert Lewandowski erzielt mit einem Fallrückzieher das 1:0 für den FC Bayern München gegen Dynamo Kiew . Diesen Moment des Champions-League-Gruppenspiels am 23. November 2021 im Olympiastadion in Kiew hat der Fotograf Sebastian Widmann festgehalten. Sein Bild wurde vom „kicker“ und dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) als Sportfoto des Jahres 2021 ausgezeichnet.

So kämpft Ex-Fortune Titarcuk in der Ukraine für die Menschen

Was Fortuna noch in ihrem Spiel dringend fehlt

Bereits zum 52. Mal ist das beste Sportfoto des Jahres gewählt worden. Der „kicker“ richtet den traditionsreichen Wettbewerb in Kooperation mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) aus. Die Wahl ging zum zweiten Mal über eine digitale Bühne. Die zehn Juroren tauschten sich in einer Videoschalte aus – diskutierten aber wie immer ausgiebig und leidenschaftlich. Auch diesmal fiel dem Gremium angesichts der hohen Qualität der zu bewertenden Bilder das Urteil nicht leicht. Die Konkurrenz war groß. 64 Teilnehmer hatten knapp 1000 Bilder eingereicht – in den fünf Kategorien „Sport allgemein – Action", „Olympia und Paralympics", „Amateur- und Jugendfußball", „Fußball allgemein" sowie „Portfolio/Sportreportagen". Die Förderer Nikon , der Deutsche Fußball-Bund und Volkswagen sowie der „kicker“ stellten insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung.

Er erinnert sich auf Anfrage unserer Redaktion an den Tag so zurück: „Ich war am 8. Oktober 2021 zum Fotografieren beim Länderspiel Deutschland – Rumanien (2:1) in Hamburg. Am nächsten Tag habe ich mich ganz früh auf den Rückweg nach München gemacht, einen Zwischenstopp in Vorndorf eingelegt, da dort ein Spieltag der Deutschen Amputierten Fussball Liga (DAFL) war. Davon hatte ich im Vorfeld gelesen und wollte unbedingt diese beiden Spieltage fotografieren.“