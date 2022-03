Kundgebung auf dem Schulgelände : Berufskolleg Opladen wirbt für den Frieden

Die Schulgemeinschaft des Berufskollegs Opladen setzte am Freitag ein Friedenszeichen für die Ukraine. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Opladen Die Schulgemeinschaft initiierte eine Kundgebung auf dem Schulgelände, um ich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen. Eine Schülerin, die aus Odessa stammt, gab Einblicke in ihr Heimatland und ihre Sorgen. Die Opladener Schule will auch mit Spenden unterstützen.

Raketenangriffe auf Wohnhäuser, getötete Zivilisten und viele Menschen auf der Flucht: Der Krieg in der Ukraine ist auch am Berufskolleg Opladen (BKO) an der Stauffenbergstraße das alles bestimmende Thema. Manche Schüler sind verunsichert. Andere haben Angst. Einige fürchten um das Leben ihrer Verwandten und Freunde, die im Kriegsgebiet leben. So, wie die 18-jährige Abiturientin Viktoriia Pelin aus Odessa. Zusammen mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder kam sie 2014 nach Deutschland, während die Großeltern und Freunde aus Kindheitstagen in der Ukraine zurückblieben. Sie freue sich über diese Unterstützung, versicherte die Schülerin, als sich am Freitagmittag rund 800 junge Menschen ihrer Schule zu einer Friedensaktion im Innenhof der Bildungsstätte versammelten.

„Es ist herzerwärmend, dass ihr alle hier seid“, sagte sie, ehe sie die Situation in ihrer Heimat erläuterte und bekannte, dass sie vor lauter Sorge schon viele schlaflose Nächte hatte und kaum noch etwas essen könne. Es belaste sie, räumte die Schülerin ein, dass Säuglinge in Kellern zur Welt kämen, dass sich Menschen in Sicherheit bringen und ihre früheren Schulkameraden in den Krieg ziehen müssten, um für ihre Freiheit zu kämpfen.

Info Spendenaktion ist angelaufen Die Bereitschaft der Schüler am Berufskolleg zu helfen, ist riesig. Deswegen zeigt die Schulgemeinschaft nicht nur Solidarität, sondern will mit Spenden helfen. Sämtliche Geldbeträge sollen dem Blau-Gelben Kreuz des Deutsch-Ukrainischen Vereins in Köln zur Verfügung gestellt werden, das Hilfe leistet und vor Ort koordiniert. Außer Geldspenden werden aber auch Wohnraum für geflüchtete Menschen sowie Medikamente, Mittel zur Körperpflege und lang haltbare Lebensmittel dringend benötigt. Weitere Informationen: www.bgk-verein.de

Die die Schulgemeinschaft werde nicht tatenlos zusehen, sondern Zeichen setzen, betonte Politik-Lehrer Martin Piltz. Gemeinsam mit einem aus Schülervertretung, Lehrerrat und der Fachschaft Politik bestehenden Organisationsteam hatte er in der zertifizierten Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage die Aktion kurzfristig organisiert. Alle gemeinsam setzten auf diese Weise ein Zeichen für den Frieden und bekundeten ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Die angehenden Erzieherinnen Alina und Leonie (18) bekundeten übereinstimmend: „Es tut gut, dass wir hier wenigstens unsere Solidarität zeigen können.“ Klassenkameradin Jule (17) bedauerte: „Schade, dass der Fokus jetzt erst auf den Krieg gelenkt wird, obwohl schon seit Jahren auch in anderen Ländern gekämpft wird.“ Überall sei der Krieg präsent, sagte Ibrahim Ismail, Lehrer für Philosophie. Deshalb sei es wichtig hinzuschauen und Interesse an der Welt zu bekunden.