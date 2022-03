Fortunas Routinier : Das sagt Zimmermann über Thiounes Ansprache

Düsseldorf Fortuna habe sich als Mannschaft weiterentwickelt und einen Schritt nach vorne gemacht, sagt der erfahrene Rechtsverteidiger. Worauf „Zimbo“ das zurückführt, was er von der Art des neuen Trainers hält und worauf er sich vor dem Spiel gegen Ingolstadt besonders freut.

Aber nicht nur wegen der von ihm so geschätzten harten Arbeit ist Zimmermann bester Laune. „Ich denke, dass wir in den vergangenen drei Wochen einen Schritt nach vorne gemacht haben“, sagt der 29-Jährige, „dass wir uns auch als Mannschaft weiterentwickelt haben.“ Die Stimmung im Team sei zwar auch schon zuvor gut gewesen, versichert er. „Aber die Ansprache ist jetzt ein bisschen anders. Jeder Trainer hat eine andere, und das ist gar keine Kritik an Christian Preußer . Hinter ihm haben wir auch gestanden. Aber die Art von Daniel Thioune tut uns anscheinend ganz gut.“

Die schwache zweite Hälfte beim 0:0 in Regensburg führt er vor allem darauf zurück, dass Fortuna trotz klarer Überlegenheit in den ersten 45 Minuten kein Treffer gelungen war. „Dann wirst du irgendwann unruhig und denkst: Mist, schon wieder kein Tor gemacht, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt so ein Spiel heraus.“