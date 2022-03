In Leverkusener Fußgängerzonen : Maskenpflicht wird aufgehoben

In Leverkusener Fußgängerzonen

Verpflichtend ist das Tragen einer Maske in den Fußgängerzonen ab Samstag nicht mehr. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Ab Samstag, 5. März, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nur noch freiwillig. Die Stadt hebt die Verpflichtung auf. Derzeit gehen die Infektionszahlen wieder leicht nach oben, sagt die Verwaltung. Ob dies mit Karneval zusammenhänge, ließe sich noch nicht sagen.

Die Stadt hebt die werktägliche Maskenpflicht in den drei Fußgängerzonen auf. Kurz und knackig heißt es dazu im neuen Amtsblatt der Stadt: „Die Allgemeinverfügung vom 14. Januar 2022 zur Verpflichtung zum Tragen einer Maske an bestimmten Orten in Leverkusen, die mit Allgemeinverfügung vom 17. Januar 2022 und mit Allgemeinverfügung vom 9. Februar 2022 geändert worden ist, wird aufgehoben.“