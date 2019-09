Zum Weltkindertag : Tröstlicher Abschied am Schnullerbaum

Leverkusen Viele Mitwirkende sorgten zum Weltkindertag im Wildpark Reuschenberg für ein buntes Programm.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Tag“, sagt Veranstalter Helmut Ring, Vorsitzender im Vorstand des Kinderschutzbundes. Nicht nur, dass wieder viele Familien den Weg in den Wildpark gefunden hätten, sondern dass sich auch so viele Einrichtungen und Institutionen am Weltkindertag begeistern lassen, gemeinsam den Kindern eine Stimme zu geben. Unicef, Frühe Hilfen, Stadtelternrat, Stiftung Gute Hand, mehrere Kitas, Jugendkunstgruppen oder das Katholische Familienbildungswerk sind unter anderem mit dabei. Finanzielle Unterstützung gibt es von der Stadt Leverkusen.

Feierlich eingeweiht wurde beim Weltkindertag der „Schnullerbaum“, der im Wildpark ganz in der Nähe der Stachelschweine zu finden ist. Das Apfelbäumchen, dass regional in der Baumschule Sarembe in der Fixheide besorgt wurde, bietet nun den kleinsten Kindern die Möglichkeit, sich von ihrem Schnuller zu verabschieden. „Für die meisten Kinder ist der Abschied vom Schnuller ein einschneidender Moment im Leben, der sie viel Überwindung kostet“, erläutert Almuth Turkowski vom Kinderschutzbund. Um den Abschied vom geliebten Gefährten so einfach wie möglich zu machen und den Eltern Stress zu ersparen, gibt es jetzt den frisch gepflanzten Schnullerbaum. So können die Kinder auch später noch ihren Nuckel besuchen und den Baum als tröstenden Freund kennenlernen. Und vielleicht gibt der Baum ja irgendwann auch mal den einen oder anderen Apfel.