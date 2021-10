Handball, DHB-Pokal : Handballerinnen verabschieden sich früh aus dem Pokal

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen sind nach einem 28:31 beim Zweitligisten VfL Waiblingen aus dem DHB-Pokal ausgeschieden.

Nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt vom Austragungsort des Final-Four-Turniers in Stuttgart zerplatzten am Sonntag alle Träume von Bayers Bundesliga-Handballerinnen von einer Qualifikation für diesen Saisonhöhepunkt. Denn in der Staufer-Halle in Waiblingen feierte am Ende nicht der favorisierte Erstligist, sondern die gastgebenden „Tiger-Girls“. 31:28 (14:14) besiegte der noch verlustpunktfreie Zweitliga-Dritte die Elfen und zieht statt diesen ins Achtelfinale ein.