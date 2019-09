Fußball-Bezirksliga : Eine gute Halbzeit reicht dem FCL zum Sieg

Leverkusen Das Team von Trainer Michael Kunz verschläft die ersten 45 Minuten, dreht danach aber richtig auf.

In der ersten Halbzeit lief bei den Platzherren überhaupt nichts zusammen, phasenweise waren die Gäste näher am ersten Treffer als die Elf vom Birkenberg. Doch nach der effektiven und vermutlich lauten Halbzeitansprache des Trainers lief es beim Favoriten plötzlich wesentlich besser – und der Heimsieg nahm schnell Konturen an. Aristote Mambasa Masudi erzielte nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff den Führungstreffer durch einen sicher verwandelten Elfmeter. Vorausgegangen war ein Foulspiel an Vincenzo Bosa.