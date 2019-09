Fußball-Landesliga : SVS erobert in Oberpleis die Tabellenspitze

SVS erobert in Oberpleis die Tabellenspitze

Schlebusch Dank einer starken zweiten Halbzeit haben sich die Schlebuscher Fußballer im Spitzenspiel beim TuS Oberpleis mit 3:0 durchgesetzt. Das Team von Trainer Stefan Müller steht damit nach fünf Spieltagen an der Tabellenspitze.

Fußball-Landesliga: TuS Oberpleis – SV Schlebusch 0:3 (0:0). Weiter obenauf sind die Schlebuscher Fußballer, die am Sonntag das Spitzenspiel in Oberpleis für sich entschieden haben und die Tabellenführung übernehmen. „Wir sind einfach nur glücklich, dass wir diese hohe Hürde erfolgreich genommen haben“, sagte Trainer Stefan Müller. Er war mit dem Ergebnis freilich sehr zufrieden. Das Spiel hingegen bereitete dem Coach nur zeitweise Freude.

In der ersten Halbzeit hatten die Schlebuscher zunächst große Probleme mit dem Kontrahenten. In der 22. Minute hatten die Gäste Glück bei einem Aluminiumtreffer der Oberpleiser und nur wenige Minuten später tauchten gleich zwei Mal die gegnerischen Angreifer direkt vor Torhüter Christoph Geschonneck auf. „Da hatten wir schon ein bisschen Dusel, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Beschweren können hätten wir uns darüber jedenfalls nicht“, sagte Müller.