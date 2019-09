Starke Defensivleistung : TuS 82 kommt über die Deckung zum Derbysieg

Opladen Opladens Regionalliga-Handballer lassen viele Chancen liegen, gewinnen aber souverän mit 24:19 gegen TV Jahn Köln-Wahn.

Bis kurz vor Schluss hatte der TV Jahn Köln-Wahn nur 16 Treffer in der Bielerthalle erzielt. Die Handballer des TuS 82 Opladen überzeugten im Duell der Regionalliga-Nordrhein vor allem mit einer überragenden Deckungsleistung und Arne Fuchs zwischen den Pfosten. Der Torhüter parierte 48 Prozent der gegnerischen Abschlüsse und sorgte so für einen einigermaßen entspannten Abend aus Sicht des TuS. Mit dem Angriff war Trainer Fabrice Voigt beim 24:19-Erfolg allerdings nicht einverstanden.

Vor allem in den ersten Minuten hatten die Gastgeber viele Möglichkeiten, sich einen Vorsprung zu erarbeiten. Opladen nutzte seine Chancen nicht. So vergaben zum Beispiel Birger Dittmer und Felix Barwitzki die ersten beiden Siebenmeter, Markus Sonnenberg scheiterte frei von außen, und Vincent Gremmelspacher aus neun Metern. Erst in Überzahl kamen die Opladener besser in Schwung. Hendrik Rachow glich zum 3:3 aus, Dittmer legte nach. In der Folge setzte sich das Team erstmals ab. Dittmer, Johannes Sonnenberg, der sich als sicherer Strafwurf-Schütze erwies, und Barwitzki stellten auf 8:4.