63:74 gegen Bremerhaven : Giants starten nervös und verlieren Premiere

Leverkusen Der Basketball-Zweitligist aus Leverkusen kassiert im ersten Spiel nach dem Aufstieg in die ProA eine Niederlage gegen Bremerhaven.

Den Auftakt in die neue Saison in der ProA hatten sich die Giants anders vorgestellt. Der Aufsteiger lieferte den Eisbären Bremerhaven einen großen Kampf, musste sich aber doch recht klar mit 63:74 geschlagen geben. Als die Chance zur Wende da war, ließen Leverkusens Basketballer, die ohne den am Oberschenkel verletzten Marian Schick auskommen mussten, wie schon im ersten Viertel zu viele Chancen liegen.