Freiwillige in Leverkusen gesucht : Malteser suchen Ausbilder für Erste-Hilfe-Kurse

Leverkusen Die Malteser suchen dringend Erste-Hilfe-Ausbilder. Die katholische Hilfsorganisation will für diese Aufgabe nicht nur Freiwilligendienstleistende, Studenten und ehemalige Lehrer ansprechen. Es gehe darum, möglichst viele Interessenten zu finden, die andere darin schulen wollen, Menschenleben zu retten.

Durch die Corona-Lage und den damit verbundenen Lockdowns sowie Kontaktbeschränkungen sei es einige Zeit nicht möglich gewesen, Erste-Hilfe-Kurse abzuhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies hatte zu einem Stau an Wartenden geführt, die für unterschiedlichste Belange einen solchen Kursus benötigen. „Von verpflichtenden betrieblichen Erste-Hilfe-Schulungen bis hin zum erforderlichen Nachweis für die Führerscheinprüfung mussten rund anderthalb Jahre lang Termine nach hinten verschoben werden“, heißt es in dem Aufruf weiter. Durch politische Lockerungen vor dem Hintergrund einer weiter steigenden Zahl an Geimpften, sei der Andrang auf Erste-Hilfe-Kurse jetzt sehr groß. Entsprechend hoch sei der Bedarf an Ausbildern.