Für verstorbene Schüler und Mitarbeiter : „Baum der Erinnerung“ für das Cusanus-Gymnasium

Schülern stehen am neuen „Baum der Erinnerung“. Er soll als Ort der Trauer um Verstorbene der Schulgemeinschaft, aber auch als stiller Rückzugsort dienen. Foto: Katrin Schelter

Erkelenz Im Gedenken an Verstorbene aus der Schulgemeinschaft hat die Fachschaft eine ruhige Ecke zum Trauern, Nachdenken und Verabschieden eingerichtet.

( „Die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.“ Die volle Version dieses bekannten Zitats von Dietrich Bonhoeffer ziert die Gedenktafel am neuen „Baum der Erinnerung“ des Cusanus-Gymnasiums.