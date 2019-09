Niederlage gegen Spenge : Die Durststrecke des LTV hält an

Leichlingens Rückraumspieler Alexander Senden (mit Ball) setzt im Spiel gegen TuS Spenge zum Wurf an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Drittliga-Handballer aus Leichlingen halten gegen den TuS Spenge über weite Strecken der Partie gut mit, machen in der Schlussphase aber zu viele einfache Fehler und kassieren die vierte Niederlage im fünften Spiel.

Der Schock saß tief. Das sah man den Akteuren des Leichlinger TV an. Mit hängenden Köpfen standen die Handballer nach dem 23:25 (10:10) am Samstagabend gegen die TuS Spenge in der Halle am Hammer und ließen die Stille sprechen. Auch Trainer Lars Hepp fand erst am Sonntag wenige Worte. Die vierte Niederlage im fünften Spiel bei einem Remis bedeutet für den LTV nicht nur den schlechtesten Saisonstart in allen Drittligasaisons. Gegen Spenge baute der Nordwest-Drittligist seinen Negativ-Rekord auch noch aus. „Bis zum 20:17 war es eine gute Leistung“, sagte Hepp. Von den individuellen Fehlern danach habe seine Mannschaft sich dann leider nicht mehr erholt.

Tatsächlich erfuhr der LTV rund zehn Minuten vor dem Abpfiff einen heftigen Schlag. Fünf Mal warf Spenge innerhalb von weniger als vier Minuten ein, während der LTV erstarrte. Dabei war Hepps Team kurz zuvor eigentlich auf Siegkurs: Zwar nicht durchweg überzeugend, aber dafür durchaus engagiert kämpften die Bergischen ihre Gäste Stück für Stück nieder. Doch durch einige Fehlpässe ruinierte sich die Mannschaft das Erfolgserlebnis. „Diese Fehler unterlaufen uns nicht erst seit heute“, sagte Schlussmann Linus Mathes nach der Partie. „Wir versuchen, das abzustellen und hatten schon Spiele, in denen es nicht so extrem war wie heute.“ Doch die Verunsicherung sei spürbar, betonte er.

Statistik Leichlinger TV – TuS Spenge 23:25 LTV Mathes, Ferne – Schneider (4), K. Zulauf, Meurer (1), Senden (6), Sivananthan, Linnemannstöns (2), Kübler, Gelbke (4), Richartz (2), Blum, Jagieniak (1), Graef (2), Natzke (1). Halbzeitstand 10:10

Mit Mathes konnte Hepp immerhin auf einen soliden Rückhalt zwischen den Pfosten bauen. „In der ersten Halbzeit habe ich mich sicher gefühlt, in der entscheidenden Phase halte ich die Bälle auch nicht mehr. Da erwarte ich von mir, dass ich da helfen kann“, reflektierte der 25-Jährige. Dabei hielt er zwei Siebenmeter. „Die erste Halbzeit war in Ordnung, was Abwehr und Tor angeht.“

Doch das reichte gegen Spenge nicht. Als „ziemlich bitter“ wertete indes der beste Werfer Alexander Senden das Spiel. Auch er machte „zu viel Unkonzentriertheit vor dem Tor“ aus und beschrieb eine Gefühlslage, die seine Kollegen teilten: „Vielleicht sind die Finger etwas zittrig.“ Damit traf er den Nagel auf den Kopf, denn Qualität ist in Leichlingen zweifellos vorhanden – jedenfalls so viel, dass nach fünf Spielen mehr als ein Punkt auf dem Konto sein sollte. Doch am Samstag spielten die Rückraumleute Maurice Meurer und Maik Schneider unter ihren Möglichkeiten, erfahrene Leute wie Kapitän Alexander Kübler machten Fehler unter ihrem Niveau und vom Flügelspiel war nur selten etwas zu sehen.