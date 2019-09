Frauenhandball-Bundesliga : Elfen leisten sich zu viele Fehler für Zählbares gegen den Meister

Leverkusen Das Team von Trainer Robert Nijdam beweist beim 21:29 gegen Bietigheim Moral, muss sich aber der individuellen Klasse des Gegners geschlagen geben.

Die Fans in der Ostermann-Arena bewiesen ein feines Gespür für die Situation. Obwohl die Elfen längst nicht mehr auch nur auf ein Remis hoffen durften, stellten sie die Anfeuerung bei aller Enttäuschung nicht ein und gönnten dem Team von Trainer Robert Nijdam viel Zuneigung. Dass die erwartbare Niederlage gegen Meister SG BBM Bietigheim mit 21:29 (10:17) deutlicher ausfiel als den Leverkusenerinnen lieb sein durfte, änderte nichts am innigen Verhältnis zwischen dem Team und seinem Anhang.

Auch der Übungsleiter zeigte sich in seinem Fazit vergleichsweise gnädig. „Sie haben bis zum Schluss alles gegeben“, lobte er seine Schützlinge. Allerdings verschwieg er auch nicht die Gründe, weshalb sich der Titelverteidiger an diesem Tag als eine Nummer zu groß für Bayers bis dahin ungeschlagene Elfen erwies. Das hatte nicht nur damit zu tun, dass die Gäste nach einem schwachen Spiel in der Vorwoche hochmotiviert in die Partie gingen und sich in starker Form präsentierten. „Um gegen Bietigheim eine Chance haben zu können, muss man einen richtig guten Tag erwischen – und das haben wir heute nicht“, räumte er ein.