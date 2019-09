Basketball aus der Region : Aufholjagd des SC Fast-Break bleibt gegen Essen unbelohnt

Rhein-Wupper Trotz eines 22:6-Starts verliert Fast-Break gegen Adler Frintrop. Die Reserve der Giants geht mit einem Sieg und einer Niederlage aus ihrem Doppelspieltag. Der LTV feiert hingegen den zweiten Erfolg im zweiten Spiel.

Basketball, 1. Regionalliga: RheinStars Köln – TSV Bayer 04 II 78:69 (43:35). Eine überraschende Pleite kassierte die Giants-Reserve am Freitag beim Aufstiegskandidaten in Köln. „Wir haben zu viele Fehler gemacht und sind von einem richtig starken Gegner bestraft worden“, sagte Trainer Matthew Watson.

2. Regionalliga: SC Fast-Break Leverkusen – DJK Adler Frintrop 98:99 (45:50). Trotz eines 22:6-Starts kassierte Fast-Break die erste Niederlage. „Wir haben mit fortlaufender Spieldauer nicht mehr so aggressiv verteidigt und die Essener damit zurückkommen lassen“, sagte Trainer Thomas Pimperl. In den letzten Minuten gelang FBL nach einem 13-Punkte-Rückstand eine Aufholjagd, verlor am Ende aber knapp mit 98:99.