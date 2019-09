Rekordmeister Frankfurt zu Gast am Kurtekotten : Coach Feifel tritt auf die Euphoriebremse

Leverkusen Nach dem Überraschungserfolg beim FC Bayern München warnt der Trainer von Bayers Fußballerinnen vor Übermut. Im Heimspiel gegen den 1. FFC Frankfurt sei am Sonntag erneut harte Arbeit gefragt.

Der sensationelle Sieg beim FC Bayern am vergangenen Wochenende ist für Trainer Achim Feifel Fluch und Segen zugleich. Einerseits kommen die nicht eingeplanten Bonus-Punkte dem Trainer von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen natürlich ebenso recht wie das neue Selbstbewusstsein, für das dieses Husarenstück gesorgt hat. Andererseits sah er sich zum Wochenstart in der Pflicht, noch einmal eindringlich auf seine Schützlinge einzuwirken. Denn wenn die München-Tour zu einem Übermaß an Zufriedenheit führt, könnte sie sich auch als kontraproduktiv erweisen – vielleicht schon am Sonntag (14 Uhr, Kurtekotten), wenn im Rekordmeister 1. FFC Frankfurt gleich der nächste starke Gegner wartet.