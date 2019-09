Last-Minute-Transfer : Schwedin verstärkt Bayers Fußballerinnen

Leverkusen Der Werksklub hat auf der Zielgeraden der Transferperiode Antonia Göransson verpflichtet. Trainer Achim Feifel kennt die Schwedin noch aus seiner Zeit in Hamburg. Auch Nicole Banecki kommt.

Die Pause in der Bundesliga haben die Fußballerinnen von Bayer 04 sinnvoll genutzt. Neben der intensiven Vorbereitung auf das DFB-Pokalspiel am Sonntag (14 Uhr) beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach wurde hinter den Kulissen – kurz vor dem Ende der Transferphase – fleißig an der Feinjustierung des Kaders gefeilt. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Denn Coach Achim Feifel freut sich über gleich zwei neue Spielerinnen für die Offensive, die in der höchsten deutschen Spielklasse alles andere als unbekannt sind: Antonia Göransson und Nicole Banecki. „Hoffentlich können wir sie schnell integrieren. Mit ihnen sind wir in der Breite qualitativ noch besser aufgestellt und können Ausfälle noch besser kompensieren“, sagt der Leverkusener Trainer.