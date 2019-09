Basketball in der Region : Frühes Topspiel für Fast-Break Leverkusen

Rhein-Wupper In der Basketball-Regionalliga kommt es zu einer Standortbestimmung für Thomas Pimperls Team.

2. Regionalliga: SC Fast-Break Leverkusen – DJK Adler Frintrop. Einer ersten richtigen Prüfung in der Liga müssen sich die Fast-Break-Basketballer am Samstag (19.15 Uhr) stellen. Mit dem Gegner aus Essen kommt eine Mannschaft in den FBL-Dome, die am Ende sehr weit oben in der Tabelle stehen dürfte. „In der Vergangenheit gab es gegen sie immer sehr knappe Auseinandersetzungen. Wir müssen von Beginn an die körperliche Intensität erhöhen“, fordert Trainer Thomas Pimperl, der sich noch gut an das letzte Duell vor zwei Jahren erinnern kann. Damals entschied sein Team das Heimspiel mit lediglich einem Punkt Unterschied für sich. Lukas Klein weilt noch im Urlaub, dafür kehrt Christoph Knieper in den Kader zurück.