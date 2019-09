Fußball-Landesliga : SV Schlebusch freut sich auf das Duell mit Spitzenreiter Oberpleis

Mustafa Uzun ist beim SVS für das Toreschießen zuständig. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Mit einem 2:1 gegen den Mittelrheinligisten TuS Oberpleis haben die Fußballer des SV Schlebusch das Kreispokalfinale erreicht. Zunächst steht jedoch am Sonntag (15 Uhr) das Spitzenspiel in der Landesliga bei TuS Oberpleis an.

Von Lars Hepp

Fußball-Landesliga: TuS Oberpleis – SV Schlebusch. Unter der Woche stand für die Schlebuscher das Halbfinale im Kreispokal auf dem Programm. Darin bestätigte der Landesligist seine gute Verfassung und setzte sich mit 2:1 (0:1) gegen den letztjährigen Klassenkonkurrenten und aktuellen Mittelrheinligisten FC Pesch durch. „Das war natürlich ein schöner Erfolg, doch der Gegner ist mit einigen Spielern aus der zweiten Mannschaft angetreten. Daher können wir mit diesem Ergebnis realistisch umgehen“, erklärte Trainer Stefan Müller.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde mussten die Platzherren den 0:1-Rückstand hinnehmen. Doch nach der Pause hatten die Müller-Schützlinge wesentlich mehr zuzusetzen und konnten die Begegnung noch drehen. Nicolai Annas (69.) und Martin Schulz (86.) waren mit ihren Treffern für die Wende verantwortlich. Am 3. Oktober (15.30 Uhr) treffen die SVS-Kicker nun in Köln auf den Bezirksligisten VfL Rheingold Poll, der sich nach Verlängerung 3:2 gegen die SG Worringen durchsetzte. „Natürlich ist es schön, wieder für den Mittelrhein-Pokal qualifiziert zu sein. Für mich sind die Begegnungen im Pokal aber vor allem wegen der Spielpraxis wichtig“, betonte Müller.