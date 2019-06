Er hat von Daum gelernt : Fußballerinnen setzen auf Achim Feifel

Leverkusen Der neue Coach des Erstligisten kommt vom Hamburger SV und hat bei Bayer 04 bereits ein Praktikum bei Christoph Daum absolviert. Co-Trainerin wird Jacqueline Dünker.

Team des LTV nimmt Konturen an

Neuer Torhüter für die „Pirates“ : Team des LTV nimmt Konturen an

Importspieler bleiben an Bord

Importspieler bleiben an Bord : Giants werden ihre Meistermannschaft zusammenhalten

Erste Berührungspunkte mit dem Klub hatte er bereits vor 19 Jahren – fast ein Jahrzehnt, bevor Bayer 04 sich auch dem Frauenfußball widmete. Im Rahmen der Trainer-Ausbildung des DFB absolvierte Feifel ein einmonatiges Praktikum bei Christoph Daum, dem damaligen Trainer der Werkself. Jacqueline Dünkers Erinnerungen an ihre Leverkusener Zeit sind deutlich frischer. Von 2008 bis 2011 war sie – erst in der 2. Bundesliga, dann im Oberhaus – für Bayer 04 am Ball.