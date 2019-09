Fußball-Bezirksliga : FC Leverkusen steht am Scheideweg

FC Leverkusen steht am Scheideweg

Kevin Luginger (l.) und der FCL empfangen am Sonntag Frielingsdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Bezirksligist aus Leverkusen steckt im Niemandsland der Tabelle fest und will mit einem Sieg gegen den stark verteidigenden Elften SV Frielingsdorf den Blick wieder nach oben richten können. Anstoß am Sonntag ist um 15.15 Uhr.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SV Frielingsdorf. Für die Fußballer des FC Leverkusen wird sich am Sonntag (15.15 Uhr) in der Heimpartie gegen den Tabellenelften aus Frielingsdorf die weitere Richtung zeigen. Bisher ist die Mannschaft eher im Niemandsland unterwegs. Nach zwei Siegen und zwei Niederlagen steht das Team von Klubchef und Trainer Michael Kunz am Scheideweg. „Wir werden alles investieren, um die Punkte bei uns zu behalten und den Blick wieder nach oben richten zu können“, betont Kunz, der allerdings eine Menge Respekt vor dem Gegner hat.