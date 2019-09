Nachbarschaftsduell : TuS 82 will die Tabellenspitze verteidigen

Leverkusen Nach dem Auftaktsieg soll es in der Regionalliga gegen Köln-Wahn erfolgreich weitergehen. Marius Anger steht den Opladener Handballern nicht mehr zur Verfügung.

(tdr) Mit 30:22 gewann TuS 82 Opladen die erste Partie dieser Saison bei der HSG Siebengebirge und ist damit erster Tabellenführer in der Regionalliga-Nordrhein. „Daran wollen wir am Samstag in eigener Halle anknüpfen“, sagt Trainer Fabrice Voigt vor dem Duell, das um 19.15 Uhr in der Bielerthalle beginnt. Doch die Handballer sind vor dem Gegner gewarnt. Im Derby gegen den TV Jahn Köln-Wahn geht es traditionell umkämpft zu.