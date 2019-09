Leichlinger TV unter Zugzwang : Kapitän Kübler fordert Punkte von den Pirates

Leichlingen Der 30-jährige Spielführer der Leichlinger Handballer nimmt nach dem historisch schlechten Saisonstart das Team in die Pflicht. Am Samstag trifft der LTV ab 18 Uhr auf TuS Spenge.

Die Handballer des Leichlinger TV haben den schlechtesten Drittliga-Start der Vereinsgeschichte hingelegt – kein Wunder, dass Alexander Kübler seine Teamkollegen jetzt in die Pflicht nimmt. „Wir haben nicht performt“, sagt der Kapitän der Pirates zur jüngsten Niederlage gegen die SG Menden Sauerland Wölfe (22:25). „Das muss sich im kommenden Spiel ändern, sonst können wir die Punkte auch direkt überreichen.“

Der 30-Jährige fordert eine andere Leistung, wenn der TuS Spenge am Samstag (18 Uhr) im Ostermann-Forum gastiert. Die Leichlinger warten noch auf ihren ersten Saisonsieg. Das gab es für den LTV nach vier Spieltagen noch nie. In 13 Saisons in der Drittklassigkeit gelang immer mindestens ein Sieg bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt stehen vor dem 5. Spieltag lediglich ein Unentschieden sowie drei Niederlagen zu Buche.