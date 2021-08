Motocross : Fahrer des MSC Grevenbroich überrascht beim ADAC MX Masters

Stefan Ekerold vom MSC Grevenbroich fuhr bei der dritten Runde des ADAC MX Masters auf einen starken vierten Platz. Foto: MSC

Grevenbroich Stefan Ekerold zeigte bei der dritten Runde der hochkarätigen Rennserie in Brandenburg, dass er sandigen Untergrund liebt. Für einen seiner Vereinskameraden vom MSC Grevenbroich lief es gar nicht gut, er stürzte.

Weil die Motocross-Piloten des MSC Grevenbroich es gewohnt sind, lieben sie sandige Strecken ganz besonders. Da passte es sehr gut, dass die dritte Runde der hochkarätigen Rennserie ADAC MX Masters nach einer gut vierwöchigen Rennpause beim MC Dreetz in Brandenburg auf ganz ähnlichem Untergrund über die Bühne ging. Vier MSC-Fahrer waren mit von der Partie, wobei Stefan Ekerold sich in ganz starker Form präsentierte und mit Rang vier in der Tageswertung für eine Überraschung sorgte.

Das schaffte Ekerold, indem er in den drei Wertungsrennen die Plätze sieben, sechs und vier belegte. In der Meisterschaftswertung verbesserte er sich auf einen sehr guten sechsten Platz. „Ich konnte mich in jedem Training und in den Rennen Stück für Stück verbessern. Die Vorbereitung speziell für die letzten beiden Strecken war mit den guten Trainingsmöglichkeiten in Grevenbroich einfach perfekt. Das hat sich nun voll ausgezahlt“, sagte Ekerold.