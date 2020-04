Corona aktuell : Leichter Anstieg: 166 Infizierte in Leverkusen

Leichter Anstieg: 166 Infizierte in Leverkusen

Mobiles Abstrichzentrum der Malteser an der Auermühle. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Fallzahlen Das NRW-Gesundheitsministerium meldet für Ostersonntag 166 Corona-Infizierte für Leverkusen. Das sind fünf mehr als am Karfreitag.

Zwei Menschen starben bisher an den Folgen einer Virusinfektion, 76 sind inzwischen genesen. 376 Corona-Infizierte werden (Ostersonntag) für den Rheinisch-Bergischen Kreis gemeldet (13 mehr als am Ostersamstag), davon 23 in Leichlingen. Dort sind 16 als erkrankt gemeldete inzwischen wieder genesen.